وزير النقل يلتقي سفير النمسا بالقاهرة

17 يونيو 2019 - 04:41 م

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع دكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة بلاسر النمساوية لمتابعة الجدول الزمني الخاص بتوريد عدد 5 ماكينات صيانة وفحص للسكة تم التعاقد عليهم لصالح هيئة السكك الحديدية

في بداية الاجتماع أكد الفريق مهندس كامل الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة و الأمان في منظومة السكك الحديدية، التي تسهم في نقل الركاب والبضائع في مختلف ربوع الجمهورية

ثم استعرض الوزير اخر المستجدات الخاصة بعدد من التعاقدات التي تم توقيعها والتي تشمل توريد عدد 4 ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد والتي من المخطط توريدها في ديسمبر 2020 وكذلك توريد ماكينة لفحص السكة مخطط توريدها في يوليو 2020

كما تباحث الجانبان حول التعاون في انشاء مركز صيانة من قبل شركة بلاسر في مصر داخل ورش هيئة السكك الحديدية لعمل العمرات والصيانة الدورية لماكينات بلاسر الموجودة بالهيئة وعمل الصيانات الدورية للماكينات التي تم التعاقد عليها بعد توريدها وفقا لجداول الصيانة مع نقل التكنولوجيا للعمالة المصرية وكذلك عمل عقود خاصة بقطع الغيار اللازمة للماكينات كما تم مناقشة توريد عدد من الماكينات الجديدة لصالح هيئة السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والامان بالخطوط المختلفة

وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال 24 ساعة بين مسئولي هيئة السكك الحديدية والشركة النمساوية لتحديد أولويات الهيئة من حيث أعمال الصيانة وقطع الغيار وعدد الماكينات القديمة التي سيتم التعاقد بين الطرفين على عمل العمرات والصيانة اللازمة لها وعدد الماكينات الجديدة التي تحتاجها الهيئة وفقا لمتطلبات منظومة الامن والسلامة بالهيئة وكل ما يتعلق بمركز الصيانة الذي سيتم انشاؤه