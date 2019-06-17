تخريج الدفعة الأولى من برنامج "إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال"

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احتفلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال"، والذي يتم بالتعاون بين الوزارة ممثلة في مشروع رواد 2030 والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقالت الوزارة إن برنامج "إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال" يتم تنفيذه في إطار رؤية مشروع "رواد 2030" والذي يسعى إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

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