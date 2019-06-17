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منة فضالي تغضب جمهورها بالظهور بملابس شفافة وعارية

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منة فضالي
منة فضالي

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أثارت الفنانة منة فضالي، موجة من الجدل والغضب بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورتين لها بملابس شفافة وقصيرة في منتجع سياحي، عبر صفحتيها الشخصية بموقعي فيس بوك وتويتر.

وطالب المنتقدون «منة» بحذف الصور، لأنها تكشف أجزاء من جسدها، حيث تجاهلت الفنانة هذه الانتقادات، ولم تعُلق عليها إيجاباً أو سلباً، فيما أشاد آخرون بجمال منة في الصور، لظهورها بشكل طبيعي دون استعمال مستحضرات تجميل.

يذكر أن منة تستعد لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "قيد عائلي" خلال الأيام المقبلة، ويشاركها في البطولة عزت العلايلي وميرفت أمين وبوسي ونضال الشافعي وريم البارودي وصلاح عبدالله وأميرة هاني وكوكبة من النجوم، من إخراج تامر حمزة.

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