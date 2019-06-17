انطلاق أعمال تصميم الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي

17 يونيو 2019 - 04:50 م

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بدء الانطلاق الرسمي لأعمال تصميم الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي في مصر.

وعقد ، بمقر الجهاز، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بوضع الاستراتيجية، بمشاركة عدد من الوزارات الأعضاء.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، أبرزها إقرار وتحديد أسلوب ومنهجية العمل واعتماد الهيكل الإداري للاستراتيجية وتوقيت الانطلاق الرسمي لأعمال تصميم الاستراتيجية، والتي تهدف إلى التخطيط التشاركي المستقبلي متوسط الأجل بين شركاء العمل الإحصائي لدمج الإحصاءات في السياسة الوطنية وعملية التخطيط ولتحسين التعاون ببن شركاء العمل الإحصائي "الوزارات - الهيئات مستخدمي البيانات"، والاستجابة لتحديد الطلب على البيانات.