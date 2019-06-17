"النقد الدولى": مصر تنجز أنجح برنامج إصلاح فى العالم

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وكالات - محمد عبد الرحمن

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قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن صندوق النقد الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ووصفه بأنه أنجح برنامج اقتصادي في العالم.

وأضاف عامر في تصريحات له - على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية الثاني سيملس شمال أفريقيا 2019 الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم -أن صندوق النقد الدولي عرض على تمديد التعاون مع مصر من خلال برامج أخرى إلا أنه تم رفض ذلك مؤكدا أن مصر لا تحتاج إلى برامج إصلاحية جديدة في ضوء ما تحقق من إنجازات على الصعيد الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس الأشكال المناسبة للتعاون مع صندوق النقد بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي والذي ينتهي منتصف هذا العام.


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