» المجلس العسكري في السودان: لم نأمر بفض الاعتصام بالقوة

17 يونيو 2019 - 05:00 م

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه لم يأمر بفض اعتصام القيادة العامة للجيش، قبل أقل من أسبوعين، بالقوة، ووصف نقل وسائل إعلام حول اعتراف المجلس بذلك -على لسان متحدثه الرسمي الفريق شمس الدين الكباشي- بأنه "غير دقيق".

وذكرت وكالة الأنباء السودانية -نقلًا عن لجنة التحقيق المشكَّلة من المجلس العسكري- أن مسؤولين أمنيين شاركوا في الحملة الأمنية التي أسفرت عن مقتل ما يزيد على 100 شخص، في 3 يونيو، دون أن يكونوا ضمن الفريق المكلف بتنظيف منطقة كولومبيا، على حد وصف المتحدث باسم لجنة التحقيق.

جاء ذلك فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان ارتفاع عدد القتلى منذ فض الاعتصام وحتى الآن إلى 118 قتيلًا، وطالبت منظمة العفو الدولية بلجنة تحقيق دولية برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في أحداث العنف خلال فض الاعتصام.