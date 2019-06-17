السويدي إليكتريك تسعى للتحول لأكبر موردي الطاقة المتجددة باليونان

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أكد أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك في بيان موجه للبورصة ، إن صفقة الاستحواذ الأخيرة على شركات الطاقة اليونانية ستحول شركته إلى واحدة من أكبر موردي الطاقة المتجددة في اليونان.
وأضاف أن هذه الصفقة تعد ثانى المشروعات المستقلة لإنتاج الطاقة تحت مظلة الشركة بأسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بعد محطة الطاقة الشمسية التابعة لها فى بنبان.
وقالت السويدي الكتريك، في وقت لاحق، إنها وقعت عقد شراء مع شركة R.F. Energy S.A، التابعة لشركة F.G Europe S.A، للاستحواذ على حصة 100% من أربعة شركات فى اليونان بقيمة 55 مليون يورو.
وأضافت أن ثلاث شركات من المشار إليها تمتلك مشروعات طاقة رياح، بينما تمتلك الرابعة مشروعًا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ومن المقرر تمويل 75% من إجمالي قيمة الصفقة من خلال تسهيلات ائتمانية بنظام فصل الموارد من البنك الأهلي اليونانى مع تمويل النسبة المتبقية من خلال حقوق الملكية، وتتوقع الشركة إتمام الاتقاقية في أو قبل 28 يونيو الجاري وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بهذا النوع من الصفقات.
وتبلغ الطاقة الإجمالية المنتجة من الأربع شركات 63.6 ميجاوات تقريبًا، بما يكفي لتوفير احتياجات 34 ألف منزل ويساهم في خفض انبعاثات تعادل 102 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وفقًا للإفصاح.

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