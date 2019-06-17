مصر الجديدة للإسكان تبيع 8 "قطع أراض" بـ 67 مليون جنيه

17 يونيو 2019 - 05:14 م





أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أنها باعت 8 قطع أراض بمنطقة الشيراتون بقيمة قدرها 66.7 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان لها :"إلحاقًا لكتابنا المؤرخ في 27 مايو الجاري بشأن الاستمرار في عملية البيع المباشر بمقر الشركة لقطع الأراضي بمنقطة الشيراتون حتى المزاد العلني يوم 17 يونيو الجاري فإننا نحيطكم علمًا بأن الشركة قامت خلال هذه الفترة ببيع 8 قطع أراض بقيمة إجمالية قدرها 66.7 مليون جنيه".

وتمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، إجمالي قطع أراض بمساحة حوالي 28 مليون متر مربع، بينها عدد من الأراضي غير المستغلة تقدر بقيمة نحو 80 مليار جنيه.