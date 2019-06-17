» "هواوي" تؤجل إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي

17 يونيو 2019 - 05:16 م





أجلت شركة "هواوي" طرح هاتفها "Mate X" الذي يبلغ سعره 2600 دولار، لمدة ثلاثة أشهر، لإجراء المزيد من الاختبارات للهاتف الذكي القابل للطي.

وتخطط شركة التكنولوجيا الصينية حاليًّا لإطلاق الهاتف في سبتمبر، بعد أن كان من المقرر أن يُطلق في يونيو، وفقًا لغلين شلوس، نائب رئيس اتصالات الشركات في هواوي.

وكانت الشركة قد كشفت النقاب عن الهاتف المرتقب في شهر فبراير الماضي، ليُحدث ضجة هائلة خلال حدث مختص بمجال الهواتف المحمولة في برشلونة.

وتواجه هواوي (أكبر شركة تصنيع معدات اتصالات وثاني أكبر علامة هواتف ذكية في العالم) مجموعة كبيرة من المشكلات، حيث قامت وزارة التجارة الأمريكية بإدراج الشركة على القائمة السوداء التجارية، الشهر الماضي، مانعة الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا لهواوي، وقد أدى ذلك إلى عزل هواوي عن موردين رئيسيين مثل جوجل ومايكرون.