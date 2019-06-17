الرئاسة السورية تُفرج عن صورة غريبة لـ«الأسد»

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نشرت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك" صورة قديمة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال تقدمه لامتحانات الثانوية العامة.

ونشرت الرئاسة السورية صورة لبطاقة امتحانات الشهادة الثانوية للأسد تعود لعام 1982، أرفقتها بتعليق "تمنت" فيه للطلاب الذين يقدمون امتحانات الإعدادية والثانوية "التوفيق والنجاح".

وتقدم هذا العام ما يقرب من 550 ألف طالب وطالبة إلى امتحانات الشهادات العامة بزيادة ما يقارب 48 ألف طالب وطالبة عن السنة الماضية.


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