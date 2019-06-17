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داعية سلفي يعلق على عودة "صائب عريقات" للحياة بعد وفاته

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قال سامح عبدالحميد، الداعية السلفي، انه تعليقا على الضجة المُثارة على كلام "صائب عريقات" كبير المفوضين في منظمة التحرير الفلسطينة بأنه مات ثم عاد للحياة ،إنه لا أحد يعود للدنيا بعد الموت فقد يتوقف القلب عن النبض لدقائق، ثم يعود للعمل بعد الإنعاش أو حتى بدون أي تدخل، وما يتم تداوله من قصص لأشخاص عادوا من الموت إنما هي لأناس لم يموتوا الموتة الحقيقية، بل هو توقف لعمل القلب أو التنفس، فظنوا أنهم ماتوا، ولكن ما حدث لهم هو شيء كالإغماء أو غياب الوعي لمدة وجيزة .

وأكد عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن النوم صورة من صور الوفاة، وجاءت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة تدل على أن الروح تُقبض عند النوم، قال تعالى (وهو الذي يتوفاكم بالليل) والذين توقف قلبهم يحكون بعض المشاهدات التي رأوها أثناء هذه المدة، وتفسيرها أنها من قبيل الرؤى والمنامات التي يراها النائم، أو هي هلوثات من أثر العملية الجراحية أو البنج ونحوه.. واليقين أن من يموت فلا يرجع للدنيا مرة أخرى، ولا يستطيع أحد أن يُبرهن على ذلك بأدلة علمية سليمة،  

وشدد عبد الحميد على أن هناك حالات قليلة حقيقية وقعت من قبيل المعجزة لبعض الأنبياء ونحوه، كما في قصة بقرة بني إسرائيل في سورة البقرة، وقصة الذي أماته الله مائة عام، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ونحو ذلك.

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