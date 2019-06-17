أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

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تعليق

أحمد

نجل مرسي

أكد أحمد النجل الأكبر للرئيس المعزول محمد مرسي وفاة والده، خلال جلسة محاكمته اليوم الإثنين.

وعبر صفحته على موقع "فيسبوك"، كتب أحمد: "أبي عند الله نلتقي".

جاء ذلك في أول تعليق له بعد إعلان التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي أثناء جلسة محاكمته.

ونقل التليفزيون الرسمي، أنه طلب الكلمة من القاضي وقد سمح له وفي عقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها

تم نقل جثمانه إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءت اللازمة.

وأجلت أول أمس محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و23 آخرين في قضية "التخابر مع حماس"، لجلسة الغد؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.


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