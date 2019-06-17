حمدين صباحي: رحم الله محمد مرسي

17 يونيو 2019 - 07:06 م

نعى حمدين صباحى، المرشح الرئاسي السابق، الرئيس الأسبق محمد مرسي، داعيا له بالرحمة، وأن يلهم الله أسرته بالصبر.

قال "صباحي"، فى منشور له على موقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقيت خبر وفاة الدكتور محمد مرسي.. أسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته في واسع جنته وان يبارك في حسناته ويتجاوز عن سيئاته، وأن يلهم أسرته وأحبائه جميل الصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

?وتوفي الرئيس الأسبق أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، اليوم الاثنين، حيث طلب الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للتلفزيون المصري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس الأحد محاكمة مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.