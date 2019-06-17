أول تعليق للبرادعي على وفاة محمد مرسي

17 يونيو 2019 - 07:12 م

علق الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق على وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليوم، أثناء جلسة محاكمته فى قضية التخابر.

وقال "البرادعي"، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "رحم الله الدكتور محمد مرسى وألهم آله وذويه الصبر والسلوان".

رحم الله الدكتور محمد مرسى وألهم آله وذويه الصبر والسلوان — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) June 17, 2019

وتوفي الرئيس الأسبق أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، اليوم الاثنين، حيث طلب الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للتلفزيون المصري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس الأحد محاكمة مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.