محمود بدر: الإخوان سعداء بوفاة مرسي

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قال محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان أكثر الناس سعادة بوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيرًا إلى أنها فرصة للتباكي بين أفراد الجماعة.

وقال "بدر"، فى تدوينة له على موقع "تويتر": "الإخوان ومراكيبهم وقنواتهم أكثر الناس سعادة بوفاة محمد مرسي.. أهو مادة إعلامية يتاجروا بيها شوية.. فرصة لعمل كربلائية ومناحة جديدة.. فرصة لاتهام الدولة وفتح بكابورت السفالة والكذب اللي مبينتهيش رغم إنه مات في المحكمة وبعد ما اتكلم كمان.. لكن دي طبيعة تجار الدين والدم والأوطان".

وتوفي الرئيس الأسبق أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، اليوم الاثنين، حيث طلب الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للتلفزيون المصري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس الأحد محاكمة مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.


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