  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:41 م
بحث متقدم
مرسي

هؤلاء عارضوا «مرسي» بشدة.. وهذا ما قالوه بعد وفاته

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس

أمريكا ترفض التعليق على وفاة مرسي

الرئيس السيسي

هذه مكاسب مصر من زيارة الرئيس لـ«بيلاروسيا»

أرشيفية

متى تتوقف المهزلة؟.. «شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتواصل تسريب الامتحانات

منتخب مصر

إسرائيل تمنع بعثة منتخب مصر من دخول فلسطين

النائب العام

بيان من النائب العام بشأن وفاة محمد مرسي

ميدو

الأعلى للإعلام يقرر إحالة «ميدو» للتحقيق

ارشيفية

5 توصيات من النائب العام في حادث قاطرة رمسيس

أحمد مرسي

أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

محمود بدر

محمود بدر: الإخوان سعداء بوفاة مرسي

إسرائيل تمنع بعثة منتخب مصر من دخول فلسطين

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالصور.. رانيا يوسف تدعم محمد صلاح بطريقتها الخاصة

#

الفيفا يهدد هذا المنتخب بالاستبعاد من أمم إفريقيا

#

منتخب غينيا يصل برج العرب 14 يونيو لمواجهة الفراعنة وديًا

#

بالصور.. أول ضابطة مصرية في قوات حفظ السلام

فلسطين

المصريون

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الإثنين، في بيان له، أنه تم إلغاء اللقاء الودي الذي كان سيجمع المنتخب الأوليمبي الفلسطيني وضيفه المصري على استاد فيصل الحسيني في رام الله، حسبما كشفت صحيفة إندبندنت.

وأرجع الاتحاد الفلسطيني السبب إلى رفض إسرائيل إصدار التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري، إضافة إلى منع دخول بعثة المنتخب الأوليمبي الأردني، الذي كان مقرراً أن يزور فلسطين لإقامة معسكر تدريبي، وخوض لقاءين وديين، وطالب الجانب الفلسطيني، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والآسيوي وكل الاتحادات العربية والقارية أن تدين هذا التصرف.

وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى أن كل الاستعدادات الخاصة لإقامة اللقاء أجريت، كما أن روابط المشجعين الفلسطينيين وجماهير كرة القدم عقدت العزم على التوجه إلى ملعب المباراة لمشاهدتها.

من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للرياضة الفلسطيني ورئيس اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية جبريل الرجوب، في تصريحات خاصة لإندبندنت: "إسرائيل لم توافق على دخول المنتخب الأوليمبي المصري، ويجب أن تقام المباراة في فلسطين، فهذا حقنا الطبيعي طبقاً لقوانين الفيفا والميثاق الأوليمبي".

وعن الإجراءات التي سيتخذها الجانب الفلسطيني في هذا الشأن أوضح الرجوب: "أنهم سيتوجهون بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي، فاللقاء مهم وطنياً وفلسطينياً ومصرياً".

وفي أبريل الماضي اتفق المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين والاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة ودية بين الأوليمبي المصري ومنتخب فلسطين يوم 16 يونيو على ملعب فيصل الحسيني في رام الله، لكن هذا الاتفاق الثنائي أفسدته إسرائيل، حينما عرقلت إصدار التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة.. ليفربول يُرسل هدية لـ«صلاح» بمعسكر المنتخب
» كواليس جلسة أمير مرتضى مع جهاز الزمالك
» إصابة رئيس مباحث ونقيب شرطة في حادث تصادم
» «كاف» يدعو نجم الأهلي لحضور افتتاح أمم إفريقيا
» داعية سلفي يعلق على عودة "صائب عريقات" للحياة بعد وفاته
» اتحاد الكرة يصدم الزمالك والمقاولون
» روسيا تستعد لـ"حرب إلكترونية" ضد أمريكا
» "هواوي" تؤجل إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي
» عبور 44 سفينة قناة السويس.. وتداول 23 بموانئ بورسعيد
» رئيس الوزراء يتدخل لتسريع تمويل البنوك لورش "دمياط للأثاث"
» الفالح: نأمل في تمديد تخفيضات إنتاج النفط في يوليو

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»