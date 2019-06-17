» كواليس جلسة أمير مرتضى مع جهاز الزمالك

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المصريون

الزمالك

خالد جلال

استأنف الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، مرانه اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة خالد جلال.

وعاد الفريق للتدريبات بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبون في الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف.

شهد بداية مران الزمالك المقام على ملعب النادي، جلسة بين الجهاز الفني وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي مع اللاعبين من أجل الحديث عن استعدادات الفترة المقبلة. 

وأكد لهم الجهاز الفني وأمير مرتضى على أن المجلس والجهاز لديهم كامل الثقة في قدراتهم لتحقيق درع الدوري وأن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة استعداد وجاهزية أكبر للمباريات المتبقية بعد استئناف المسابقة.

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