» مقتل خبراء إيرانيين ومسلحين حوثيين بصنعاء

17 يونيو 2019 - 10:50 م

أعلن الجيش اليمني، مساء الإثنين، مقتل "خبراء إيرانيين" ومسلحين من جماعة الحوثي في انفجار صارخ باليستي أثناء محاولتهم اطلاقه في العاصمة اليمنية صنعاء.



وقال موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، إن "خبراء إيرانيين (لم يحدد عددهم) وآخرين من ميلشيا الحوثي الانقلابية، لقوا مصرعهم بانفجار صاروخ باليستي في العاصمة صنعاءد".



وأوضح أن "ميلشيا الحوثي فشلت باطلاق صاروخ باليستي في قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء".



واتهم الجيش الحوثيين بتحويل قاعدة الديلمي إلى ثكنة لعناصرهم، وقاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.



وحتى اللحظة لم يصدر عن إيران ولا جماعة الحوثي، تعليق حول ذكره الجيش اليمني.



وتعد قاعدة الديلمي أحد القواعد الجوية العسكرية اليمنية وتقع شمال مدينة صنعاء، التي تقع تحت سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر / أيلول 2014.

