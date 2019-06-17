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مقتل مهاجم أطلق النار أمام القصر العدلي في دالاس الأمريكية

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أعلنت السلطات الأمريكية مقتل مهاجم أطلق النار أمام قصر العدل في مدينة دالاس بولاية تكساس جنوبي البلاد.
وذكر مسؤول في الشرطة بتصريح صحفي، الاثنين، أن بريان كلايك (22 عامًا) قام بإطلاق النار صباحًا أمام القصر العدلي في دالاس.
وأشار إلى أن المهاجم لقي حتفه خلال اشتباك مع عناصر الشرطة.
وكان المهاجم قد نشر العديد من الصور لأسلحة وسكاكين في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي. -

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