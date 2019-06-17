قتيلان في زلزال ضرب جنوب شرقي الصين

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لقي شخصان مصرعهما جراء زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة سيشوان جنوب شرقي الصين، الاثنين.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام صينية، أشارت إلى أن الزلزال تسبب أيضًا في إصابة 19 شخصًا آخرين، وألحق أضرارًا في بعض المباني.
ولفتت أن فرق البحث والإنقاذ تواصل أنشطتها في المنطقة التي ضربها الزلزال.
وفي وقت سابق، أفاد مركز شبكات الزلازل الصينية، أن مركز الهزة يقع في منطقة "تشانغنينغ" التابعة لمدينة "يبيبن" في المقاطعة.
وأشار أن قوته بلغت 6 درجات على مقياس ريختر، حيث وقع على عمق 16 كيلومتر.
بدورها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجات على مقياس ريختر. -

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