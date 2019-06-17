  • الثلاثاء 18 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:51 ص
بحث متقدم
إمام مسجد

إمام مسجد نيوزيلندا: "رأيت الصراط والجنة والنار"

عمرو أديب

عمرو أديب: "شهر يونيو شهر غريب في حياة محمد مرسي"

النائب العام

النيابة العامة تصرح بدفن جثة محمد مرسي

غلق 3 صالات جيم وتخسيس ببني سويف

احترس من مراكز تأهيل قدرات الطلاب بدنيًا

مرسي

هؤلاء عارضوا «مرسي» بشدة.. وهذا ما قالوه بعد وفاته

الرئيس السيسي

هذه مكاسب مصر من زيارة الرئيس لـ«بيلاروسيا»

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس

أمريكا ترفض التعليق على وفاة مرسي

منصور بن حمد

وفاة أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر بدبي

ميدو

الأعلى للإعلام يقرر إحالة «ميدو» للتحقيق

ارشيفية

5 توصيات من النائب العام في حادث قاطرة رمسيس

عقب انتهاء الطب الشرعي..

النيابة العامة تصرح بدفن جثة محمد مرسي

آخر الأخبار

النائب العام
النائب العام

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تشريح جثة طبيب عربى قتل داخل شقته فى فيصل

#

بدء مرافعة النيابة بمحاكمة مرسى

#

النيابة بـ"التخابر" تطلب إعادة "محادثة مرشد الإخوان"

#

النيابة تحرج «مرسي» بقرار «العفو»

أمرت النيابة العامة، بالتصريح بدفن جثة المتوفى محمد مرسي عيسى العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أصدر بيانا يوم الاثنين حول وفاة محمد مرسي العياط، وذلك في أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر.
وكانت النيابة العامة تلقت عصر اليوم إخطار بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
وأضاف البيان: "وأثناء وجود المتهم محمد مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط مغشيا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته إلى رحمه الله".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» إمام المسجد نيوزيلندا: هذا ما فعله منفذ الهجوم الإرهابي
» تعرف على أنواع السرطان التى يسببها التدخين
» مقتل مهاجم أطلق النار أمام القصر العدلي في دالاس الأمريكية
» إسرائيل تمنع بعثة منتخب مصر من دخول فلسطين
» مقتل خبراء إيرانيين ومسلحين حوثيين بصنعاء
» شاهد: هندي يعلن عبادته للرئيس الأمريكي "ترامب"
» الرئيس السيسي يبحث في بيلاروسيا هذا الأمر الهام
» «أبوتريكة» ينعى «مرسي» بكلمات مؤثرة
» صورة.. ليفربول يُرسل هدية لـ«صلاح» بمعسكر المنتخب
» روسيا تستعد لـ"حرب إلكترونية" ضد أمريكا
» أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»