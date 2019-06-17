» تعرف على أنواع السرطان التى يسببها التدخين

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قال د.وليد عرفات أستاذ علاج الأورام كلية طب جامعة الأسكندرية إن نسبة التدخين في العالم تقل وفي مصر والمجتمعات العربية في تزايد  مستمر وخصوصاً مدخنين "الشيشة" .
وأضاف د. عرفات خلال إستضافته عبر فضائية "صدي البلد"اليوم الأثنين، أن عدد المدخنين من صغار السن في تزايد ملحوظ، وأن الخطورة تكمن في شرب السجائر بكميات كبيرة ولفترات طويلة مما يساعد علي وجود أنواع كثيرة من السرطانات ومنها سرطان الرئة وسرطان الثدي عند النساء، مؤكدًا على أن سرطان الثدي من السرطانات التي قد تأتي عن طريق التدخين وتناول الكحوليات. 
وتابع: أن التدخين يهدد صاحبة بأنواع كثيرة من السرطانات وتبدأ من الفم والبلعوم والمريء أي منطقة "الرأس والرقبة"، وقد يسبب التدخين سرطان المثانة وبعض من أورام القولون .
وأوضح الدكتور وليد، شرح سرطان منطقة الرأس والرقبة أو العنق، بأنه يشمل عدة مناطق بداية من الفم والتجويف الفمي واللسان والتجويف البلعومي والتجويف الفمي الخلفي والتجويف الانفي الخلفي ثم البلعوم ثم الحنجرة وأيضاً الغدة الدرقية والجيوب الأنفية، ويأتي هذا بخلاف سرطان المخ .


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