أستاذ علوم سياسية يوضح دلالات زيارة السيسي إلى بيلاروسيا

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قال د. عمرو الديب، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات المصرية البيلاروسية قوية، لافتا إلى أن مصر تحرص حاليا على فتح علاقات مع كل الدول.
وأوضح «الديب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن بيلاروسيا لديها خبرة في المجال الزراعي والعسكري، ويمكن لمصر الاستفادة بها، مؤكدًا أن الإدارة المصرية تتحرك بشكل جديد على مستوى العالم، وتذهب لمناطق بعيدة، وتدافع عن مصالحها.
وأضاف في ختام حديثه، أن زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، فهى الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.



 

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