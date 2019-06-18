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إسقاط طائرتين تحملان متفجرات أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

عرب وعالم

السعودية تعلن اعتراض صاروخين اطلقهما الحوثيون
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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الجوي السعودي يسقط طائرتين لـ"الحوثيين"

أعلنت قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرتين تحملان متفجرات أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة من مساء أمس تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها.

وأضاف المالكي أنه وفي تمام الساعة الحادية عشرة وسبع وأربعين دقيقة من مساء أمس تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وتابع العقيد المالكي قائلا إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية".

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثي" قد أعلنت أن قواتها نفذت، مساء أمس الاثنين، هجوما جديدا استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

قال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع: "الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي وقد أصابت أهدافها بدقه عالية"، بحسب موقع "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله".

وأضاف سريع أن العمليات "عطلت الملاحة الجوية في المطار"، مشيرا إلى أن قوات الحوثيين ستعلن تفاصيل الهجوم خلال الساعات القادمة.


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