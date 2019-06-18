» منتخب الكونغو الديمقراطية يصل مصر للمشاركة بـ"أمم أفريقيا"

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منتخب الكونغو
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خالد الشرقاوي - متابعات

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وصل إلى مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة منتخب الكونغو الديمقراطية قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد على متن رحلة مصر للطيران القادمة من هناك.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي، باستقبال الفريق بمبنى الركاب رقم 4 والمعرفة باسم صالة كأس الأمم الأفريقية والتي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ19 من يوليو القادم.

وكان في استقبال منتخب الكونغو، عددا من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة مصر للطيران وفريق من إدارة العلاقات العامة التي استقبلت الفريق بالورود، وقدموا كافة التسهيلات اللازمة للفرق المشاركة في البطولة.

وكانت وزارة الطيران المدني، أكدت على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة في المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.


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