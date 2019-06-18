» محافظ الغربية يحيل 40 طبيبا للتحقيق بمستشفى كفر الزيات

أجرى اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، جولة مفاجئة على مركز ومدينة كفر الزيات للوقوف على مستوى الخدمات التى تقدم إلى المواطنين.

وتفقد مستشفى كفر الزيات العام للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وإطلع على دفاتر حضور وغياب الأطباء والممرضين ووجه وكيل وزارة الصحة بتحويل40 طبيب غائب و6 من أطقم التمريض للشئون القانونية لغيابهم عن العمل دون إذن مسبق وليس لديهم إجازات عارضة والإفادة بما تم خلال 48 ساعة.

كما إلتقى بالمواطنين المترددين على المستشفى الذين اشتكوا من استخدام بودر البيكربونات فى الغسيل الكلوى بديلًا عن الكبسولات حيث أصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة بتوجية السياسة العلاجية إلى توفير كبسولات الغسيل بديلًا عن بودر البيكربونات وخلال لقائه بالمواطنين وجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالسير فى إجراءات صرف معاش تكافل لثلاث مواطنين نظرًا لظروفهم المعيشية.

وتابع جولته بالمستشفى بتفقد وحدة الغسيل الكلوى التى تخدم 199 مريضًا وتضم 38 ماكينة غسيل كلوى حيث أصدر تكليفاته المشددة بعمل الصيانة الوقائية لجميع ماكينات الغسيل كل يوم بعد إنتهاء العمل وإثبات حالتها فى سجلات موثقة للتأكيد على صلاحية ماكينات الغسيل للعمل فى اليوم التالى.

وأثناء لقائه بأحد المرضى الذى اشتكى من وضعه فى الغرفة المخصصة للمرضى المساجين فعلى الفور وجه بتحويل طاقم التمريض المسؤول عن ذلك إلى التحقيق.