» منتخب جنوب أفريقيا يصل مصر للمشاركة بكأس أمم أفريقيا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب جنوب أفريقيا، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، على أن يؤدي الفريق تدريباته على ملعب نادي ايروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي، باستقبال الفريق بمبنى الركاب رقم 4 والمعرفة باسم صالة كأس الأمم الأفريقية والتي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وكان في استقبال منتخب جنوب أفريقيا، عدد من قيادات شركتي ميناء القاهرة الجوى، ومصر للطيران وفريق من إدارة العلاقات العامة التي استقبلت الفريق بالورود، وقدموا كافة التسهيلات اللازمة للفرق المشاركة في البطولة.

وكانت وزارة الطيران المدني، أكدت على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة في المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.


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