» آخر سعر للريال السعودي أمام الجنيه

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متابعات-علا خطاب

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الريال السعودي

البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2019، حيث سجل نحو 4.45 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع؛ حسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

4.45 جنيه للشراء.

4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

4.44 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

4.44 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة:

4.40 جنيه للشراء.

4.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:

4.42 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib :

4.42 جنيه للشراء.

4.47 جنيه للبيع.


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