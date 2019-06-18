شاهد.. رد فعل الرئيس عندما لاحظ خطأ في وضع علم مصر

18 يونيو 2019 - 09:36 ص

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي برد فعل وطني عندما لاحظ خطأ في وضع علم مصر.

عرضت قناة "تن" المصرية موقفا التقطته عدسات الكاميرات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول خلال زيارته لبيلاروس.

وقال السيسي إن العلم "مش معدول"، وذهب بنفسه لوضع العلم بطريقة صحيحة بعد أن انقلب على الوجه الآخر خلال نقل إكليل الزهور عبر بعض الجنود.

يذكر أنه في بداية الزيارة، وقف السيسي عند النصب التذكاري أمام إكليل من الزهور محاطا بعلم مصر، وقبل أداء التحية توجه السيسي نحو علم مصر وعدل من وضعه.

في سياق آخر، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى جولة في إستاد القاهرة، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وذكرت صفحة السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على "فيسبوك" إن جولة الرئيس التفقدية تهدف للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.