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تطبيق حد الحرابة على مغتصب طفلة بالسعودية

عرب وعالم

الحرابة
الحرابة

عبد القادر وحيد- وكالات

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طفلة

مغتصب

حد الحرابة

بريدة

الحرابة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا بأحد الجناة بمدينة بريدة.

وجاء في نص البيان :قال الله تعالى (( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ).

وكان عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي ـ سعودي الجنسية ـ قد أقدم على خطف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلاً محرماً وضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه .

وقد ؤتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم الثلاثاء بمدينة بريدة بمنطقة القصيم .

وأكدت الوزارة أنها تعلن للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون جزاؤه.


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