» شيخ سعودي: حلق اللحية حرام

18 يونيو 2019 - 10:19 ص

أكد أستاذ الفقه المقارن بالسعودية الدكتور سعد السبر أن حلق اللحية بالكلية حرام، إلا أنه شدد على أنه يجب حسن الظن بالله والوثوق بأنه غفار لمن تاب.

ووجه الدكتور الشيخ سعد السبر، رسالة لمن يظن أن الله سيعذبه بذنوبه، مؤكدًا أنه يجب حسن الظن بالله والوثوق بأنه غفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى.

ودعا "السبر" خلال لقائه ببرنامج "يستفتونك" إلى حسن الظن بالله وتكثر التوبة مهما أذنب الإنسان فلا ييأس ويواظب على الاستغفار.

وأفاد بأن اللحية أمر بها النبي "صلى الله عليه وسلم"، مضيفًا: "ذكر أهل العلم بالإجماع أن حلق اللحية بالكلية يُحرّم، أما مسألة الأخذ من اللحية فبعض أهل العلم يُحرّم ذلك، والبعض الآخر يرى أن ما زاد عن القبضة يؤخذ".