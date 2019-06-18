هذا ما طلبه مرسي قبل التوجه للمحكمة يوم وفاته

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وفاة

الإخوان

صدى البلد

أحمد موسى

محمد مرسي



كشف الإعلامي أحمد موسى عن كواليس من حياة بعض القيادات الإخوانية بالسجون قائلا: "إن قيمة علاج خيرت الشاطر التي تتكفلها مصلحة السجون شهريًا، تصل إلى حوالي 20 ألف جنيه، معقبا: "بيخرج مرة أو اتنين من السجن كل شهر لأن عنده هلوسة أنه هيصاب بالسرطان، وكان بيطلب يتعامل مع معامل خارجية وكان بيحصل على طلبه، الإخوان مهلوسين بالسرطان".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصلحة السجون تطبق اللوائح بدون تصنيف بين كافة المساجين، مشيرا إلى أن علاج أي مسجون داخل السجون المصرية يكون على نفقة الدولة على الرغم من الجرائم التي قد يكون نفذها البعض".

وتعقيبا على وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي قال موسى: "محمد مرسي العياط كان يحظى بمعاملة إنسانية وآدمية لم يحظ بها أحد، وكان يخضع للفحوصات الطبية يوميا، ويحصل على كافة الأدوية"، معلقًا: "مفيش حاجة مرسي كان عايزها إلا ما كان بياخدها".

وأكد موسي، أن الرئيس المعزول مرسي طلب توقيع الكشف الطبي عليه صباح أمس قبل التوجه للمحكمة و تم الكشف عليه بالفعل وكان بصحة جيدة.

 ونوه بأنه تتم معاملة جميع المساجين معاملة واحدة وهناك لوائح لا تفرق بين سجين وآخر، مشددا على أنه لا يوجد تعذيب في السجون المصرية، وما يذكر غير ذلك إفتراء.

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