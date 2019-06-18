اعتقال "بلاتيني" رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

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اعتقلت السلطات الفرنسية صباح اليوم، الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» سابقًا، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية إهداء قطر مونديال 2022 .

وكان أسطورة الكرة الفرنسية «بلاتيني» قد انتخب رئيسًا للاتحاد الأوروبي عام 2007 وبقى في منصبه حتى 2015 حين تم إيقافه من الفيفا بسبب مخالفة قانون الأخلاقيات .

وأوضحت صحيفة «ميديابارت» الفرنسية الإلكترونية أن الرئيس السابق لليويفا قد تم التحفظ عليه كجزء من التحقيقات الجارية في حصول قطر على حق تنظيم مونديال 2022، إذ تواجه اتهامات بدفع ملايين الدولارت كرشاوى لمسؤولين في الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والمحلية نظير فوزها بتنظيم الحدث الأهم في كرة القدم .

أشارت التقارير إلى التحفظ على «بلاتيني» داخل مكتب مكافحة الفساد لدى الشرطة القضائية الفرنسية .

وكان حصول قطر على حق تنظيم كأس العالم 2022 قد صاحبه الكثير من اللغط حول شرعيته، فيما كان قد صرح الرئيس السابق للاتحاد الدولي «فيفا»، جوزيف بلاتر، بأن حصول قطر على تنظيم المونديال صاحبه تدخل من الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، الذي طالب «بلاتيني» بالتصويت مع المقربين منه لصالح ملف الدوحة، حسب «سكاي نيوز ».

كذلك كشفت الصحف الإنجليزية، قبل بضع أسابيع عن وثائق جديدة في هذا الشأن إذ ادعت توقيع الفيفا لعقود سرية مع قنوات الجزيرة القطرية قبل أيام فقط من التصويت لصالح الملف القطري .


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