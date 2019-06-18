» جوجل يحتفل باليوم العالمي للطعمية

احتفل موقع البحث العالمي جوجل بـ اليوم العالمي للطعمية الذى يوافق اليوم الثلاثاء 18 يونيو، وقام جوجل باستبدال أيقونته الرئيسية بصورة متحركة تظهر أقراص الطعمية وأيضا ساندويتشات الفلافل المميزة.

وتعد الطعمية واحدة من أشهر الأكلات الشعبية فى مصر، ويطلق عليها أهل الإسكندرية “فلافل” وتشمل مكوناتها الأساسية من الفول المنقوع لفترة طويلة بالماء ثم تطحن وتعجن وتبهّر ثم تقلى فى الزيت الحار على شكل أقراص، وتباع مع الفول فى محلات الفول والفلافل الشهيرة المتراصة فى الشوارع المصرية ولا يخلو بيت مصرى منها.

ومن المواقف الطريفة، حرص جلين مايلز سفير أستراليا في القاهرة، والعاملون في السفارة على تناول الطعمية، احتفال بـ اليوم العالمي للطعمية.

نشرت السفارة الأسترالية في القاهرة عددا من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للسفير الأسترالي وطاقم عمل السفارة، وهم يتناولون الطعمية .

علقت السفارة على الصور قائلة: «عارفين إن النهاردة اليوم العالمي للفلافل؟!.. سواء كنتوا بتفضلوا الفلافل المصرية أو الفلافل الشامية، فانتوا عندكم مليون سبب وسبب للاحتفال بحبكم لكور الخضروات اللذيذة دي».



صور السفارة ..







