أديب لـ"المصريين": "عينكم على كل حاجة هتتحط في المترو"

18 يونيو 2019 - 11:07 ص



ناشد الإعلامي عمرو أديب، المصريين أن يحذروا خلال الفترة القادمة خاصة بعد وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته أمس بقاعة المحكمة، قائلا: "خدوا بالكم الأيام القادمة، وفتحوا عينكم".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مخاطبًا المصريين: "فتح عينك في الشارع، فتح عينك على كل حاجة هتتحط في محطة مترو، الأيام الجاية بطولة الأمم الأفريقية وعندنا ضيوف".



وكشف مصدر طبي مسؤول عن تفاصيل الحالة الطبية لمحمد مرسي والذى توفى عصر أمس الاثنين، إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال جلسة محاكمته فى قضية "التخابر".



وأضاف المصدر أن مرسى لاقى رعاية طبية مستمرة، ولم يكن هناك أى تقصير بشأن ما يعانيه وحالته الصحية داخل أو خارج السجن، كاشفاً تعاون إدارة مصلحة السجون مع عدد من المستشفيات لخدمته ورعايته طبيًا.



وأوضح المصدر، إنه مثلا فى شهر فبراير 2017 تم نقل محمد مرسي ، إلى أحد المستشفيات الخاصة لشكواه من آلام مستمرة فى ذراعه اليسرى وتم تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وتم تشكيل لجنة طبية أكدت أصابته بعدة امراض وهي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر فى الدم وإلتهاب مزمن بالأعصاب.



وتابع المصدر: "مرسى كان يعانى أيضاً من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، كما كشفت اللجنة تشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه".

