"الهلالي" عن وفاة مرسي: "مفيش شماتة بس فيه ارتياح وراحة قلب"

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علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على  وفاة الرئيس الراحل "المعزول" محمد مرسي، أثناء محاكمته بقضية التخابر، قائلًا: "لا شماتة في الموت، مفيش شماتة بس في ارتياح وراحة قلب".

وأضاف "الهلالي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ"، مشددًا على أن الخصومة لم تنتهي بوفاة "مرسي"، وإنما انتقلت للعدل الإلهي المطلق؛ لأن حق العبد لا يسقط بينما حق الرب ممكن يسقط، فمن لم يُصلى أو يصوم ممكن ان يغفر الله له لأنه ليس بحاجة له، لكن لكونه "عدل" لا بد أن يأخذ حق العبد من العبد.

وتابع، أن الخطاب الديني لابد أن يكون عادلا، ويدرك أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا 5 حقوق تتمثل في حق النفس، وحق العقل لنفسي وللغير، وحق العرض، وحق المال، وحق الاعتقاد لديني ودين غيري .


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