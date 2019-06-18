مفاجأة.. نوح: مرسي رفض الإفراج الصحي

18 يونيو 2019 - 11:33 ص



أكد مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان يرفض العفو الصحي أكثر من مرة، لأن قبوله يعني اعترافه بالنظام الحالي.



وأضاف "نوح"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن زوجة مرشد الإخوان مهدي عاكف قد اتصلت به حتى يتم الإفراج الصحي عن زوجها، وعندما أخبرها بأنه يجب أن يتم عمل توكيل له ، رفض عاكف هذا الأمر.



وأوضح "نوح"، أن من يقوم بقتل الإخوان هو شخص داخل السجن ينتمي للجماعة يقنعهم بعدم تقديم طلبات بشأن الإفراج الصحي عنهم حتى لا يعترفوا بنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتابع "نوح": "السياسة لدى الإخوان منذ أيام حسن البنا تدفع أعضاءها للمنزلق"، مؤكدا أنه لا يجب أن يتم استغلال وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي لأن الموت له قدسيته".

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