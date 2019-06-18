بعد تشويهها.. فنانة خليجية: "ما أقدر أظهر بوجهي"

صدمت الفنانة الخليجية شيماء والمقيمة في الكويت، متابعيها، وذلك عبر نشرها فيديو لفتت فيه إلى تعرض وجهها للتورم بسبب إزالة الفيلر، وعدم قدرتها على الظهور بوجهها في الوقت الحالي.

وقالت الفنانة الخليجية التي ظهر على وجهها التورم بشكل كبير، إن الورم يظهر تحديداً عند منطقة عينيها وإنها ما زالت شيماء، مضيفة أنها لم ترغب في تلقي التعليقات المزعجة.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته عبر سناب شات قائلة : "وجهي ما في شي غير إنه من غير فيلر" و "وجهي حالياً لازم ألف طبقة فاونديشين ".

وتعاطف عدد كبير من الجمهور مع الفنانة بينما انتقدها البعض الآخر.