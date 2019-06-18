أنهى حياة زوجته بـ"قبلة"

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متابعات - أمينة عبد العال

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وفاة

فتاة

الفول السودانى

تسببت قبلة في وفاة زوجة شابة بسبب حساسيتها للفول السوداني.

وفي واقعة غريبة، توفيت فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، بسبب قبلة تبادلتها مع زوجها، جراء نقص حاد في تدفق الأكسجين إلى المخ.

وكان الزوج قد تناول شطيرة تحتوي على زبدة الفول السوداني، في حين أن الفتاة تعاني الحساسية الشديدة تجاه الفول السوداني.

وبسبب تلك الحساسية، فقد جعلت هذه القبلة سببا في إصابتها بنوبة ربو حادة، لم يجد معها جهاز استنشاق الربو نفعا.

وتوقف جهاز الفتاة التنفسي وقلبها، ولقيت حتفها عقب وصولها إلى المشفى بدقائق.

وكشف تشريح الجثة أن الفتاة كانت تعاني من انكماش شديد للدماغ، جراء نقص الأكسجين، حيث توقف تماما عن التدفق إلى المخ.


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