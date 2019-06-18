  • الثلاثاء 18 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:12 م
بحث متقدم
صلاح

مفاجأة.. "صلاح" يظهر في امتحانات الثانوية العامة

بوتفليقة

إحصائية صادمة.. نهب 150 مليار دولار بالجزائر

كارلوس غصن وزوجته

تصريحات مبكية لزوجة إمبراطور "نيسان"

الجفاف

دولة عربية مهددة بهذه الكارثة

مرسي

"الهلالي" عن وفاة مرسي: "مفيش شماتة بس فيه ارتياح وراحة قلب"

تفجيرات ناقلات عمان

وصف صادم من ترامب عن تفجيرات عمان

عمرو موسى

عمرو موسى: التاريخ سيحكم على "مرسي" بهذا الشيء

الهيئة العامة للاستعلامات

"العامة للاستعلامات" ترد على ادعاءات "هيومن رايتس"

خارجية

منشور مفاجئ عن الإخوان بالخارجية السعودية

مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

مفاجأة.. نوح: مرسي رفض الإفراج الصحي

وصف صادم من ترامب عن تفجيرات عمان

عرب وعالم

تفجيرات ناقلات عمان
تفجيرات ناقلات عمان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

وصف إباحي.. رد صادم من داعية سعودي على مذيعة الجزيرة

#

"البشير" يكثر من القفشات والضحكات داخل محبسه

#

كلاكيت أول مرة.. ترامب يهاجم إسرائيل

#

تصريح صادم من ياسمين الخطيب عن خالد يوسف

إيران

ترامب

عمان

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجمات خليج عمان والهجمات السابقة، والتي اتهمت الإدارة الأمريكيىة إيران بالوقوف وراءها، بأنها محدودة.

وقال ترامب في لقاء مع صحيفة "تايم" الأمريكية أمس الاثنين: "حتى الآن ، كل الهجمات بسيطة للغاية".

وأكد أن أي عمل عسكري سيكون لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، لكنه شكك في خوض حرب لحماية إمدادات النفط الدولية.

وكانت إيران أعلنت قبل ذلك بساعات تصعيدًا لبرنامجها النووي، قائلة إنها ستتخطى خلال 10 أيام الحد الأقصى لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب الذي تم تعيينه بموجب اتفاق علام 2015 النووي.

وقلل ترامب من أهمية خليج عمان بالنسبة للولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية الآن مما كانت عليه الحال سابقا، وأضاف "نحصل على القليل جدا من النفط من تلك المنطقة قياسا بدول أخرى، نحن الآن مصدر للطاقة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بدل الورود.. يلقي على زوجته التراب في حفل زفافهما
» الكشف عن برنامج افتتاح "البطولة الأفريقية"
» إطلاق اسم "شيكابالا" على هذا المقر بـ"الزمالك"
» "المشاط" تشارك كمتحدث في جلسة "حماية تراثنا" بأذربيجان
» دولة عربية مهددة بهذه الكارثة
» السعودية: ندعم مبادرة المغرب بشأن منطقة الصحراء
» أول تعليق لـ"شيما الحاج" بعد الإفراج عنها في قضية "الفيديوهات الجنسية"
» تصريحات مبكية لزوجة إمبراطور "نيسان"
» شاهد.. أول ظهور لهيفاء وهبي من داخل المستشفى
» سما المصري تفتح النار على ريهام سعيد: "يا بتاعة العفاريت"
» بالصور.. نجما الكرة البرتغالية والمغربية يزوران الأهرامات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»