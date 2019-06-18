» سما المصري تفتح النار على ريهام سعيد: "يا بتاعة العفاريت"

علا خطاب
شنت الفنانة الاستعراضية سما المصري، هجومًا شرسًا، عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام" على الإعلامية، ريهام سعيد، بعد تصريح الأخيرة بأنها لا تمتلك سيارة ولا تجد عيباً في أن تركب المواصلات العامة أو أوبر، لتخرج التعليقات الساخرة على تلك التصريحات من قبل الجمهور والمتابعين.
وعلقت سما على المتصريح بقولها: "هو النيزك إمتى بقا عشان الكدب دا ع الصبح؟؟ ... لما أنتي يا أم عفاريت معندكيش عربية أومال مرتبك الـ500 ألف جنيه اللي قلتي في التحقيقات إنك بتاخديها شهريا من النهار بتروح فين؟؟ والعربية المرسيدس s500 السودة اللي نزلتي جبتي منها الفلوس لفتاة المول قدام عنيا تبقي إيه؟؟ والعربية الجيب اللي رحتي مع المحامي جميل سعيد النيابة يوم ما اتحبستي بتاعت مين؟ هتقولي مش بتوعك؟ لا العربيتين بتوعك وإنتي عارفة".
وتابعت: "وقاعدة في فيلا في أكتوبر غير شقتك الكبيرة اللي في شارع مراد في الجيزة اللي بيروحلك أي إخطار بلاغات وقضايا عليها غير فيلا مارينا ومحلات اللبس بتاعت والدتك وبتعلمي ولادك في لندن وعايشين هناك وكل واحد معاه عربية وغيرها وغيرها.... ما تشتغليش الناس ربنا مديكي ومديني ومدي الناس كلها فماتمثليش باه الفقر وتقولي أوبر وتعيشي دور الفقيرة عشان نتعاطف معاكي ونعيط اهيئ اهيئ وكده....".
وأضافت: "إنتي مش قلتي إنك دفعتي لي أنا وفتاة المول 2 مليون جنيه عشان البنت تتنازل عن القضيه؟؟ إزاي بتركبي تاكسي وبتدفعي المبلغ دا؟؟ عرفتي إنك مش بس بتاعت عفاريت لا فشارة وكدابة كدب الإبل...ماهو يا إما ما دفعتيش لينا وبتكدبي يا إما غنية جدا وبرضو بتكدبي وبتتدعي الفقر..... الحبس والسجن أثروا على دماغك باين... والفلوس دي طبعا من جمعية صبايا الخير تحبي تقولي ولا أفضحك انا؟؟... اخ ياجاميكا يا بتاع العفاريت..
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هههه...هو النيزك أمتي باه عشان الكدب دا ع الصبح؟؟...لما انتي ياام عفاريت معندكيش عربيه اومال مرتبك ال500 الف جنيه اللي قلتي في التحقيقات انك بتاخديها شهريا من النهار بتروح فين؟؟ والعربيه المرسيدس s500 السوده اللي نزلتي جبتي منها الفلوس لفتاه المول قدام عنيا تبقي ايه؟؟ والعربيه الجيب اللي رحتي مع المحامي جميل سعيد النيابه يوم مااتحبستي بتاعت مين؟؟ هتقولي مش بتوعك؟؟لا العربيتين بتوعك وانتي عارفه وقاعده في فيلا في أكتوبر غير شقتك الكبيره اللي في شارع مراد في الجيزه اللي بيروحلك اي إخطار بلاغات وقضايا عليها غير فيلا مارينا ومحلات اللبس بتاعت والدتك وبتعلمي ولادك في لندن وعايشين هناك وكل واحد معاه عربيه وغيرها وغيرها....ماتشتغليش الناس ربنا مديكي ومديني ومدي الناس كلها فماتمثليش باه الفقر وتقولي اوبر وتعيشي دور الفقيره عشان نتعاطف معاكي ونعيط اهيئ اهيئ وكده....انتي مش قلتي انك دفعتي لي انا وفتاه المول 2 مليون جنيه عشان البنت تتنازل عن القضيه؟؟اذاي بتركبي تاكسي وبتدفعي المبلغ دا؟؟ عرفتي انك مش بس بتاعت عفاريت لا فشاره وكدابه كدب الابل...ماهو ياامه مادفعتيش لينا وبتكدبي ياامه غنيه جدا وبرضو بتكدبي وبتتدعي الفقر.....الحبس والسجن أثروا علي دماغك باين...والفلوس دي طبعا من جمعيه صبايا الخير تحبي تقولي ولا افضحك انا؟؟...اااخ ياجاميكا يابتاع العفاريت...????????????
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