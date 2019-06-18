» سما المصري تفتح النار على ريهام سعيد: "يا بتاعة العفاريت"

شنت الفنانة الاستعراضية سما المصري، هجومًا شرسًا، عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام" على الإعلامية، ريهام سعيد، بعد تصريح الأخيرة بأنها لا تمتلك سيارة ولا تجد عيباً في أن تركب المواصلات العامة أو أوبر، لتخرج التعليقات الساخرة على تلك التصريحات من قبل الجمهور والمتابعين.

وعلقت سما على المتصريح بقولها: "هو النيزك إمتى بقا عشان الكدب دا ع الصبح؟؟ ... لما أنتي يا أم عفاريت معندكيش عربية أومال مرتبك الـ500 ألف جنيه اللي قلتي في التحقيقات إنك بتاخديها شهريا من النهار بتروح فين؟؟ والعربية المرسيدس s500 السودة اللي نزلتي جبتي منها الفلوس لفتاة المول قدام عنيا تبقي إيه؟؟ والعربية الجيب اللي رحتي مع المحامي جميل سعيد النيابة يوم ما اتحبستي بتاعت مين؟ هتقولي مش بتوعك؟ لا العربيتين بتوعك وإنتي عارفة".

وتابعت: "وقاعدة في فيلا في أكتوبر غير شقتك الكبيرة اللي في شارع مراد في الجيزة اللي بيروحلك أي إخطار بلاغات وقضايا عليها غير فيلا مارينا ومحلات اللبس بتاعت والدتك وبتعلمي ولادك في لندن وعايشين هناك وكل واحد معاه عربية وغيرها وغيرها.... ما تشتغليش الناس ربنا مديكي ومديني ومدي الناس كلها فماتمثليش باه الفقر وتقولي أوبر وتعيشي دور الفقيرة عشان نتعاطف معاكي ونعيط اهيئ اهيئ وكده....".

وأضافت: "إنتي مش قلتي إنك دفعتي لي أنا وفتاة المول 2 مليون جنيه عشان البنت تتنازل عن القضيه؟؟ إزاي بتركبي تاكسي وبتدفعي المبلغ دا؟؟ عرفتي إنك مش بس بتاعت عفاريت لا فشارة وكدابة كدب الإبل...ماهو يا إما ما دفعتيش لينا وبتكدبي يا إما غنية جدا وبرضو بتكدبي وبتتدعي الفقر..... الحبس والسجن أثروا على دماغك باين... والفلوس دي طبعا من جمعية صبايا الخير تحبي تقولي ولا أفضحك انا؟؟... اخ ياجاميكا يا بتاع العفاريت..



