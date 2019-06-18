  • الثلاثاء 18 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم
صلاح

مفاجأة.. "صلاح" يظهر في امتحانات الثانوية العامة

بوتفليقة

إحصائية صادمة.. نهب 150 مليار دولار بالجزائر

كارلوس غصن وزوجته

تصريحات مبكية لزوجة إمبراطور "نيسان"

الجفاف

دولة عربية مهددة بهذه الكارثة

مرسي

"الهلالي" عن وفاة مرسي: "مفيش شماتة بس فيه ارتياح وراحة قلب"

تفجيرات ناقلات عمان

وصف صادم من ترامب عن تفجيرات عمان

عمرو موسى

عمرو موسى: التاريخ سيحكم على "مرسي" بهذا الشيء

الهيئة العامة للاستعلامات

"العامة للاستعلامات" ترد على ادعاءات "هيومن رايتس"

خارجية

منشور مفاجئ عن الإخوان بالخارجية السعودية

مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

مفاجأة.. نوح: مرسي رفض الإفراج الصحي

عمرو موسى: التاريخ سيحكم على "مرسي" بهذا الشيء

الحياة السياسية

عمرو موسى
عمرو موسى

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب: "شهر يونيو شهر غريب في حياة محمد مرسي"

#

موسى : اليوم سوف تشهد مصر حدث عالمي

#

شاهد.. ظهور غريب لـ"عمرو أديب " على الهواء

#

لماذا امتنع عمرو موسى عن التعليق على التعديلات الدستورية؟

قال وزير الخارجية والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى إن التاريخ سيحكم على حكم الإخوان سلبيا.

وكتب موسى عقب وفاة مرسي على حسابه في تويتر: "كان محمد مرسي رمزا لحكم الإخوان المسلمين لمصر لعام كامل لم يستطع أن يؤدي فيه كرئيس لكل المصريين".

وأضاف: "سوف يحكم التاريخ على نتائج حكم الجماعة ورئيسها لهذا البلد الكبير.. أعتقد أنه سيكون حكما سلبيا.. رحمه الله وغفر له".

يأتي هذا عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته أمس في قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية.

وكان التلفزيون المصري قد أعلن وفاة مرسي 68 عاما، بعدما طلب الكلمة من رئيس المحكمة وسمح له بها، وعقب إنهاء مرسي كلمته أصيب بنوبة قلبية توفي بعدها بشكل فوري.

وقد توفي مرسي داخل معهد أمناء الشرطة في طرة، حيث كانت تنعقد المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. ويقع معهد أمناء الشرطة، الملاصق لسجن طرة، بضاحية المعادي جنوبي القاهرة.

ونقل الجثمان إلى مستشفى السجن، بعدما حاول طبيب إسعافه في قاعة المحاكمة، لكن دون جدوى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بدل الورود.. يلقي على زوجته التراب في حفل زفافهما
» الكشف عن برنامج افتتاح "البطولة الأفريقية"
» إطلاق اسم "شيكابالا" على هذا المقر بـ"الزمالك"
» "المشاط" تشارك كمتحدث في جلسة "حماية تراثنا" بأذربيجان
» دولة عربية مهددة بهذه الكارثة
» السعودية: ندعم مبادرة المغرب بشأن منطقة الصحراء
» أول تعليق لـ"شيما الحاج" بعد الإفراج عنها في قضية "الفيديوهات الجنسية"
» تصريحات مبكية لزوجة إمبراطور "نيسان"
» شاهد.. أول ظهور لهيفاء وهبي من داخل المستشفى
» سما المصري تفتح النار على ريهام سعيد: "يا بتاعة العفاريت"
» بالصور.. نجما الكرة البرتغالية والمغربية يزوران الأهرامات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»