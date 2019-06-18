» شاهد.. أول ظهور لهيفاء وهبي من داخل المستشفى

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متابعات-علا خطاب

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هيفاء وهبي

نشرت الصفحة الرسمية للفنانة هيفاء وهبي، صورة لها من اخل المستشفي، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية في الأيام السابقة، معلقة :"الحمد الله هيفاء تركت المستشفى ونشكر الرب على مرور هذه الأيام الصعبة".

وعبر محمد وزيري، مدير أعمال النجمة هيفاء وهبي، عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت حول الحالة الصحية لها، مؤكدًا أن ما تردد حول إصابتها بالسرطان مجرد شائعات.

وغرّد وزيري قائلًا : "كانسر إيه.. بعد الشر عليها ارحموها بقى".

كانت هيفاء وهبي أعلنت أن سبب غيابها يرجع إلى مرضها، وغردت منذ أيام قائلة: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع.. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر ...خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمدلله على كل شيء".




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