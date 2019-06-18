» بالصور.. نجما الكرة البرتغالية والمغربية يزوران الأهرامات

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حرص البرتغالي نونو جوميز مهاجم بنفيكا الاسبق، ومواطنه مانيش لاعب بورتو، ونجم الكرة المغربية عزيز بودربالة، على استغلال تواجدهم فى مصر خلال الفترة الحالية، من أجل زيارة عدد من المعالم السياحية، اذ قاموا بجولة فى منطقة الاهرامات استمتعوا خلالها بركوب الخيل والحمال، والتقاط الصور التذكارية مع الاهرام وأبو الهول. 
يأتى ذلك فى ظل حضور الثلاثى لبطولة ساتوك للأيتام المقامة بالصالة المغطاة للنادى الأهلى، والمؤهلة لبطولة كأس العالم ساتوك للأيتام والتى تقام نسختها القادمة في المغرب خلال شهر أكتوبر.
وتحتضن الصالة المغطاة بالنادى الاهلى دورى التصفيات بمشاركة أكثر من 200 طفل من الأيتام من المصريين والجالية السورية بمصر مع تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من المؤسسات المختصة وسيقام في الافتتاح مباراة استعراضية بين لاعبى البرتغال والمغرب ضد لاعبي الاهلي السابقين.

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