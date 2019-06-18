» بدل الورود.. يلقي على زوجته التراب في حفل زفافهما

18 يونيو 2019 - 02:09 م

تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر قيام زوج بحالة غريبة أثناء رقصه مع عروسه في حفل زواجهما.

وبحسب الفيديو، فإن العريس، أثناء زفافهما، تعمد بشكل متكرر "رش" عروسه بالتراب.

كما أظهر المقطع المتداول العروسين وهما يرقصان نهارًا أثناء الزفاف بينما يقوم العريس بحركات متعمدة بقدميه لإزاحة التراب على وجه العروس وفستانها دون أدنى اعتراض أو ضجر من جانبها.

وجدد العريس حمل التراب على كفيه ورش عروسه بشكل غير متوقع وسط احتفاء الجميع فيما يبدو أنها طقوس خاصة بهم.