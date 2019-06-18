» الرئيس البيلاروسي لـ"السيسي": لن تندموا على تعاونكم معنا

18 يونيو 2019 - 02:10 م

عبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بيلاروسيا، مشددا على ضرورة تطوير التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين.



وقال الرئيس البيلاروسي خلال خطابه في الجلسة الثنائية التي عقدها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القصر الجمهوري في العاصمة مينسك، إن التعاون بين البلدين لن يكون في مجال التبادل التجاري فقط، وإنما أيضًا في إطار المنظمات الدولية.



واختتم الرئيس البيلاروسي خطابه قائلا: "إن الاتفاقات التي تمت الموافقة عليها وأخذناها على عاتقنا سيقوم الجانب البيلاروسي بتنفيذها بكامل جوانبها، وأتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة بلدنا والجهود التي يبذلها لتوطيد العلاقات بين البلدين، وأنكم لن تندموا على تلك الخطوة تجاهنا".