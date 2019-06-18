بعد ابتزازها.. فنانة شهيرة تنشر صورها عارية تمامًا

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إباحى

فنانة شهيرة

بعد أن تمكن هاكر من الوصول إلى صور إباحية لها، وقام باباتزاها بهذه الصور وتسريبها، نشرت الممثلة الأمريكية بيلا ثورن صورا عارية تمامًا لها، عبر حسابها على تويتر، قائلة إنها قررت فعلت ذلك بنفسها، بعدما تعرضت لابتزاز من قبل "هاكر" (قرصان إلكتروني)، وأضافت أنها لن تسمح له بالسيطرة على حياتها أبدا.

بيلا ثورن ، هي ممثلة وراقصة ومغنية وعارضة أزياء, ولدت في فلوريدا عام 1997، كانت بدايتها مع السينما عام 2003 في فيلم ستوك اون يو (Stuck on You ) وكان لها دور مهم , ثم منذ ذلك الحين ظهرت في البرامج التلفزيونية المختلفة وسلسلة جيمي كيميل لايف ،ثم بعد ذلك قامت بعمل كثير من الافلام الهامة والمسلسلات. وظهرت في مجلة بلاي بوي في 2016

فقدت بيلا والدها عام 2007 وأعلنت وفاته في مقابلة على الهواء مباشرة على التلفزيون المحلي الأمريكي.

تعاني بيلا من عسر القراءة وقالت انها قررت أخذ دروس في المنزل، وقد تغلبت على ذلك وأصبحت تقرأ كل شيء تقع عيناها عليه , وتتحدث هي عن ذلك في كل مرة تستضاف فيها على شاشات التلفاز لتحفيز المتضررين من عسر القراءة للتغلب على ذلك.







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