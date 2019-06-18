» مطار القاهرة يتسلم 11 جهاز ماسح ضوئي

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استقبل اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم، السفير الألماني في القاهرة يوليوس جيورج لوي، لتسليم 11 جهاز ماسح ضوئي أمني للأشخاص بمبنى الركاب رقم 3 من طراز QPS 20، لتحسين أمن المسافرين والعاملين.

من جانبه، أثنى اللواء أحمد جنينة على التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والألماني، خلال الاحتفالية التي أقيمت بمبنى الركاب 3 بهذه المناسبة، فيما أكد السفير الألماني خلال كلمته، دعم ألمانيا المستمر لمصر في مجالات متعددة، بما في ذلك المجال الأمني، مشيرا إلى أنّ الماسحات الضوئية الأمنية مثال آخر على التعاون الملموس بين ألمانيا ومصر في العديد من المجالات.

يذكر أنّه يتم حاليا تدريب العاملين من خلال الجانب الألماني على استخدام الأجهزة لمنحهم شهادة معتمدة بالتشغيل، وجار التعاقد على الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة للأجهزة من الجانب الألماني.


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