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بعد مطار أبها.. "الحوثي" تتوعد مطارات الإمارات

عرب وعالم

جماعة الحوثي
جماعة الحوثي

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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هدد وكيل وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، والتى تسيطر عليها جماعة "الحوثي"، اليوم الثلاثاء، باستهداف المطارات والموانئ الإماراتية بالصواريخ والطائرات المسيرة، إذا استمرت الإمارات في حرب اليمن.

وبحسب "وكالة أنباء فارس"، قال عامر: إن "حرب التحالف بزعامة السعودية، دخلت عامها الخامس، ومازالت هذه الحرب تواصل قتل الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء، والضحايا في ارتفاع مستمر، في حين يفرض المعتدون حصارا شاملا على الشعب اليمني".

وأكد أن جميع الخيارات متاحة في مواجهة دول العدوان، متوعدًا باستهداف جميع مطارات السعودية والإمارات بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وأوضح: أن "الإمارات تقوم بدور فاعل في العدوان على اليمن، وقد احتلت عددا من الجزر والموانئ اليمنية، لذلك فإن الإمارات لن تكون بمأمن من رد فعلنا، وإذا لم توقف عدوانها فستشهد ردا قاسيا عاجلا أم آجلا".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إن مطارات أبها وجازان ونجران في السعودية قد تحولت إلى مطارات غير آمنة، وأن هذه المطارات سيتم استهدافها بشكل مستمر بسبب استمرار الهجمات والحصار ضد الشعب اليمني، واستخدام هذه المطارات لتنفيذ الغارات والهجمات.

يذكر أنه في الـ 12 من الشهر الجاري، أعلنت المملكة العربية السعودية، إصابة 26 مدنيا إثر سقوط مقذوف حوثي، على صالة الوصل بمطار أبها الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن "مقذوف معادي حوثي سقط بصالة الوصول بمطار أبها الدولي".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.


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