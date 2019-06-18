» نجم غانا يضع مدربه في ورطة

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طلب كوادو أسامواه، نجم منتخب غانا من مدربه كواسي أبياه، المشاركة بخط الوسط، بدلا من مركز الظهير الأيسر حيث يساعده ذلك على دعم الخطوط الأمامية، عكس المشاركة بمركز الظهير الأيسر، التي يحرمه من إظهار إمكانياته.

وأكد لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، أنه لا يفضل اللعب في مركز الظهير الأيسر خلال مشاركاته الدولية مع النجوم السوداء متمنيا الابتعاد عن المشاركة في هذا المركز خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو.

وقال أسامواه في تصريحات صحفية: "أستمتع باللعب في خط الوسط، عندما أشارك مع منتخب غانا".

وتابع: "الكرة الأفريقية تعتمد بشكل أكبر على القوة البدنية، عكس الكرة الأوروبية التي دائما ما يكون بها مساحات، ولذلك مشاركتي بالظهير الأيسر ليست سهلة، مما جعلني أتحدث مع المدير الفني، وأطلب المشاركة بالوسط".

وزاد: "كواسي أبياه وافق على طلبي، لكن إذا احتاج المنتخب لخدماتي في مركز الظهير الأيسر، بالتأكيد سأوافق".

يذكر أن صاحب الـ30 عاما شارك في منطقة خط الوسط خلال مباراتي غانا بمعسكر دبي، أمام ناميبيا وجنوب أفريقيا.


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